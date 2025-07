VÍDEO: Temporada das baleias-jubarte está aberta e movimenta o litoral baiano Foto: Enrico Marcovaldi/Projeto Baleia JubarteBaleia-jubarte Projeto Baleia Jubarte SalvadorPor Gabriela Encinas Entre os meses de... Taktá|Do R7 10/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Enrico Marcovaldi/Projeto Baleia JubarteBaleia-jubarte Projeto Baleia Jubarte SalvadorPor Gabriela Encinas Entre os meses de junho e novembro, milhares de baleias-jubarte migram das águas geladas da Antártica para o litoral brasileiro em busca de águas quentes, onde se reproduzem, amamentam seus filhotes e encantam os baianos e também turistas. Saltos, “cantos” e interações sociais podem ser observados tanto em alto-mar quanto de pontos fixos — do Porto da Barra, em Salvador, em um dia comum, ao arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, um dos principais berçários da espécie no Atlântico Sul.

