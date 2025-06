Vietnã é oficializado como novo país parceiro do Brics Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil A presidência brasileira do Brics anunciou nesta sexta-feira (13)... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 21h56 ) twitter

Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil A presidência brasileira do Brics anunciou nesta sexta-feira (13) a entrada oficial do Vietnã como país parceiro do bloco. Com a adesão, o país asiático se junta a outras nove nações que compõem essa categoria: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre o Brics!

