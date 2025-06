Vítimas de queda de balão em Santa Catarina são veladas neste domingo (22) CBM-SC/Divulgação Os corpos das oito vítimas do acidente com um balão de ar quente que... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 14h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 14h35 ) twitter

CBM-SC/Divulgação Os corpos das oito vítimas do acidente com um balão de ar quente que pegou fogo em pleno voo, em Praia Grande (SC), começaram a ser velados neste domingo (22) em diferentes cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu na manhã de sábado (21) e deixou ainda 13 sobreviventes.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

