Vitória inicia venda de ingressos para duelo contra o Santos no Barradão pelo Brasileirão

Foto: Victor Ferreira / Ec VitóriaFutebol EC Vitória O Vitória já iniciou as vendas de ingressos para o duelo contra o Santos, pela 10ª rodada do Brasileirão com transmissão pela Premiere. O jogo está marcado para este domingo (25), às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador. As entradas estão disponíveis através do site Ingressos S.A, com preços de R$ 200,00 para o público geral e R$ 100,00 na meia-entrada. Além do valor do ingresso, o torcedor precisa pagar uma taxa adicional de R$ 30,00 referente à utilização da plataforma. Para acessar o estádio, será necessário o reconhecimento facial, o que exige cadastro prévio no site oficial do clube baiano.

