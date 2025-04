Voo é interrompido após avião atingir pássaro em Salvador Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Um voo da Gol Linhas Aéreas que saiu de Salvador com... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 07h06 (Atualizado em 24/04/2025 - 07h06 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Um voo da Gol Linhas Aéreas que saiu de Salvador com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, precisou retornar à capital baiana na tarde desta quarta-feira (23), após uma suspeita de colisão com um pássaro durante a decolagem — ocorrência conhecida como birdstrike. De acordo com a companhia aérea, o voo G3 1613 pousou normalmente e sem intercorrências. Após o desembarque, a aeronave foi direcionada para avaliação técnica, e o voo acabou sendo cancelado. A Gol informou que os passageiros foram atendidos conforme determina a resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), com possibilidade de reacomodação em outros voos. Segundo a empresa, todas as medidas adotadas seguiram protocolos de segurança, priorizando a integridade dos passageiros e da tripulação.

