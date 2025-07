A Voz do Brasil completa 90 anos no ar e vai para o Spotify Nesta terça (22), o programa de rádio mais antigo do país – A Voz do Brasil – completa 90 anos no ar. Ele foi criado em 1935 durante... Brasil Confidencial|Do R7 22/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h38 ) twitter

Brasil Confidencial

Nesta terça (22), o programa de rádio mais antigo do país - A Voz do Brasil - completa 90 anos no ar. Ele foi criado em 1935 durante a ditadura de Getúlio Vargas. Nasceu como “A Hora do Brasil”. A longevidade do programa é reconhecido pelo Guinness Book, o livro dos recordes.

Para saber mais sobre essa importante celebração e as novidades do programa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

