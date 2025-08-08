Aliança estratégica: Brasil e Índia podem liderar descarbonização global
Em um cenário de incertezas e desafios globais, Brasil e Índia emergem como parceiros estratégicos com o potencial de redefinir o futuro do desenvolvimento sustentável. Esse foi o principal recado do LIDE Brazil India Forum, realizado em Mumbai, um encontro que reuniu autoridades, empresários e especialistas para traçar um caminho de colaboração em áreas cruciais como sustentabilidade, energia, mineração, saúde e inovação. A tônica do evento foi clara: unir o potencial natural do Brasil com a expertise tecnológica e industrial da Índia pode ser a chave para liderar uma economia de baixo carbono, justa e inclusiva.
Para saber mais sobre essa importante parceria e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
