Aliança estratégica: Brasil e Índia podem liderar descarbonização global Em um cenário de incertezas e desafios globais, Brasil e Índia emergem como parceiros estratégicos com o potencial de redefinir o futuro... Brasil Confidencial|Do R7 07/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h58 )

Em um cenário de incertezas e desafios globais, Brasil e Índia emergem como parceiros estratégicos com o potencial de redefinir o futuro do desenvolvimento sustentável. Esse foi o principal recado do LIDE Brazil India Forum, realizado em Mumbai, um encontro que reuniu autoridades, empresários e especialistas para traçar um caminho de colaboração em áreas cruciais como sustentabilidade, energia, mineração, saúde e inovação. A tônica do evento foi clara: unir o potencial natural do Brasil com a expertise tecnológica e industrial da Índia pode ser a chave para liderar uma economia de baixo carbono, justa e inclusiva.

