Alimentos caem de preço, mas energia pressiona inflação A bandeira vermelha na conta de luz e reajustes de tarifas em cinco capitais pressionaram o bolso do brasileiro em julho, fazendo com... Brasil Confidencial|Do R7 25/07/2025 - 13h38

A bandeira vermelha na conta de luz e reajustes de tarifas em cinco capitais pressionaram o bolso do brasileiro em julho, fazendo com que a prévia da inflação ficasse em 0,33%, acima do registrado em junho (0,26%).

Para mais detalhes sobre como a inflação está afetando o seu bolso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

