Brasil inaugura primeiro SAMU 192 Indígena, com atendimento 24h e profissionais bilíngues No dia Internacional dos Povos Indígenas (9/8) , o Ministério da Saúde inaugurou o primeiro Serviço de Atendimento Móvel de Urgência... Brasil Confidencial|Do R7 10/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 10/08/2025 - 10h38 )

Brasil Confidencial

No dia Internacional dos Povos Indígenas (9/8), o Ministério da Saúde inaugurou o primeiro Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). O SAMU Indígena começou a funcionar 24 horas para atendimentos de urgência e emergência na área do Hospital da Missão Evangélica Kaiowá, dentro da reserva indígena Aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS). O projeto piloto, que conta com profissionais de saúde bilíngues – fluentes em português e guarani –, atenderá 25 mil indígenas. A entrega foi realizada neste sábado pelo secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba.

