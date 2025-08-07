Logo R7.com
BRICS é alvo de Trump por ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos

A hostilidade de Donald Trump em relação ao BRICS tem se manifestado por meio de declarações contundentes e ações concretas, como a...

Brasil Confidencial|Do R7

A hostilidade de Donald Trump em relação ao BRICS tem se manifestado por meio de declarações contundentes e ações concretas, como a imposição de tarifas sobre produtos importados dos países-membros. O presidente americano vê no bloco uma ameaça direta à hegemonia global dos Estados Unidos, especialmente em relação ao dólar e à ordem multipolar que o grupo busca consolidar.

Para entender melhor as implicações dessa tensão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

