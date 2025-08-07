BRICS é alvo de Trump por ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos
A hostilidade de Donald Trump em relação ao BRICS tem se manifestado por meio de declarações contundentes e ações concretas, como a...
A hostilidade de Donald Trump em relação ao BRICS tem se manifestado por meio de declarações contundentes e ações concretas, como a imposição de tarifas sobre produtos importados dos países-membros. O presidente americano vê no bloco uma ameaça direta à hegemonia global dos Estados Unidos, especialmente em relação ao dólar e à ordem multipolar que o grupo busca consolidar.
A hostilidade de Donald Trump em relação ao BRICS tem se manifestado por meio de declarações contundentes e ações concretas, como a imposição de tarifas sobre produtos importados dos países-membros. O presidente americano vê no bloco uma ameaça direta à hegemonia global dos Estados Unidos, especialmente em relação ao dólar e à ordem multipolar que o grupo busca consolidar.
Para entender melhor as implicações dessa tensão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Para entender melhor as implicações dessa tensão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Leia Mais em Brasil Confidencial:
Leia Mais em Brasil Confidencial: