Conta de luz deve subir 6,3% neste ano, projeta Aneel A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atualizou sua projeção para o reajuste médio das tarifas de energia elétrica em 2025... Brasil Confidencial|Do R7 12/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atualizou sua projeção para o reajuste médio das tarifas de energia elétrica em 2025: a conta de luz deve ficar 6,3% mais cara, segundo o boletim InfoTarifa. O índice supera a expectativa de inflação para o ano, indicando um peso maior no bolso dos consumidores.

Para mais detalhes sobre esse aumento e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

“Pacote do Tarifaço” vai ser anunciado nesta quarta-feira, diz Costa

INSS suspende contrato com o Agibank por denúncias de fraudes e violações

Inflação de julho é de 0,26%; alimentos caem pela segundo mês seguido