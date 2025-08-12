Conta de luz deve subir 6,3% neste ano, projeta Aneel
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atualizou sua projeção para o reajuste médio das tarifas de energia elétrica em 2025: a conta de luz deve ficar 6,3% mais cara, segundo o boletim InfoTarifa. O índice supera a expectativa de inflação para o ano, indicando um peso maior no bolso dos consumidores.
