COP30: Mudança climática pode afetar calendário escolar no Brasil Dos mais de 26 milhões de estudantes brasileiros matriculados no ensino médio, 57,6% (15 milhões) estudam em escolas com baixa ou mínima...

Brasil Confidencial|Do R7 21/07/2025 - 11h58

