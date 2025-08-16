Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

COP30: Organização Internacional proíbe cardápio de açaí, tucupi e maniçoba

Uma notícia que causa surpresa: pratos típicos e bastante conhecidos da culinária amazônica, como o açaí, a maniçoba e o tucupi, não...

Brasil Confidencial

Brasil Confidencial|Do R7

Brasil Confidencial

Uma notícia que causa surpresa: pratos típicos e bastante conhecidos da culinária amazônica, como o açaí, a maniçoba e o tucupi, não farão parte do cardápio oficial da COP30. A conferência do clima, que acontece em novembro, terá um menu restrito por conta de um edital da Organização dos Estados Ibero-americanos, a OEI, responsável pela alimentação do evento.

Para saber mais sobre essa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.