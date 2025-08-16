COP30: Organização Internacional proíbe cardápio de açaí, tucupi e maniçoba Uma notícia que causa surpresa: pratos típicos e bastante conhecidos da culinária amazônica, como o açaí, a maniçoba e o tucupi, não... Brasil Confidencial|Do R7 16/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h58 ) twitter

Uma notícia que causa surpresa: pratos típicos e bastante conhecidos da culinária amazônica, como o açaí, a maniçoba e o tucupi, não farão parte do cardápio oficial da COP30. A conferência do clima, que acontece em novembro, terá um menu restrito por conta de um edital da Organização dos Estados Ibero-americanos, a OEI, responsável pela alimentação do evento.

Para saber mais sobre essa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

