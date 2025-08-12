Corpo de britânico morto há 66 anos é encontrado na Antártida
Os restos mortais de um pesquisador britânico desaparecido em 1959 na Antártida foram encontrados e devolvidos à família, anunciou...
Os restos mortais de um pesquisador britânico desaparecido em 1959 na Antártida foram encontrados e devolvidos à família, anunciou o instituto de ciência polar do Reino Unido. Partes do seu corpo apareceram por causa de um recuo do gelo.
Os restos mortais de um pesquisador britânico desaparecido em 1959 na Antártida foram encontrados e devolvidos à família, anunciou o instituto de ciência polar do Reino Unido. Partes do seu corpo apareceram por causa de um recuo do gelo.
Para saber mais sobre essa descoberta histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Leia Mais em Brasil Confidencial:
Leia Mais em Brasil Confidencial: