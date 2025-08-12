Logo R7.com
Corpo de britânico morto há 66 anos é encontrado na Antártida

Os restos mortais de um pesquisador britânico desaparecido em 1959 na Antártida foram encontrados e devolvidos à família, anunciou...

Brasil Confidencial|Do R7

Os restos mortais de um pesquisador britânico desaparecido em 1959 na Antártida foram encontrados e devolvidos à família, anunciou o instituto de ciência polar do Reino Unido. Partes do seu corpo apareceram por causa de um recuo do gelo.

