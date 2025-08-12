Corpo de britânico morto há 66 anos é encontrado na Antártida Os restos mortais de um pesquisador britânico desaparecido em 1959 na Antártida foram encontrados e devolvidos à família, anunciou... Brasil Confidencial|Do R7 12/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h19 ) twitter

Os restos mortais de um pesquisador britânico desaparecido em 1959 na Antártida foram encontrados e devolvidos à família, anunciou o instituto de ciência polar do Reino Unido. Partes do seu corpo apareceram por causa de um recuo do gelo.

Para saber mais sobre essa descoberta histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

