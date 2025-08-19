Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Defesa Civil alerta para ventos fortes e veranico em São Paulo

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para dois fenômenos meteorológicos que vão atingir o território paulista nesta...

Brasil Confidencial

Brasil Confidencial|Do R7

Brasil Confidencial

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para dois fenômenos meteorológicos que vão atingir o território paulista nesta semana. Entre terça-feira (19) e quarta-feira (20), a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve intensificar os ventos em todas as regiões do Estado, com rajadas de intensidade forte a muito forte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial para mais detalhes sobre os riscos e recomendações da Defesa Civil.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.