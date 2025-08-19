Defesa Civil alerta para ventos fortes e veranico em São Paulo A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para dois fenômenos meteorológicos que vão atingir o território paulista nesta... Brasil Confidencial|Do R7 19/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h18 ) twitter

Brasil Confidencial

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para dois fenômenos meteorológicos que vão atingir o território paulista nesta semana. Entre terça-feira (19) e quarta-feira (20), a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve intensificar os ventos em todas as regiões do Estado, com rajadas de intensidade forte a muito forte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial para mais detalhes sobre os riscos e recomendações da Defesa Civil.

