El Salvador aprova projeto que permite ‘reeleição ilimitada’ de Bukele A Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou, nesta quinta-feira (31), uma proposta de lei que possibilita a reeleição presidencial... Brasil Confidencial|Do R7 01/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

A Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou, nesta quinta-feira (31), uma proposta de lei que possibilita a reeleição presidencial por período ilimitado, a ampliação do mandato presidencial de cinco para seis anos e a extinção do segundo turno nas votações. A iniciativa abre espaço para que o atual presidente, Nayib Bukele, continue no comando do país.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa na política salvadorenha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

COP30 está ameaçada por custos extorsivos de hospedagens

Família Maluf faz acordo histórico e devolverá R$ 210 milhões à Prefeitura de SP

Calor, acidez da água e baixa clorofila já ameaçam o Atlânico