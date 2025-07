Exames são importantes para diagnóstico do câncer de intestino Casos de câncer no intestino, como o que vitimou a cantora e empresária Preta Gil, geralmente só manifestam sintomas em estágio avançado... Brasil Confidencial|Do R7 21/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

Casos de câncer no intestino, como o que vitimou a cantora e empresária Preta Gil, geralmente só manifestam sintomas em estágio avançado, o que dificulta o tratamento e diminui as chances de cura. Por isso, pessoas com fatores de risco devem começar os exames de rastreamento antes dos 50 anos, que é a idade recomendada para a população em geral.

Para saber mais sobre a importância dos exames e como se prevenir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Demissão Jerome Powell é decisão do presidente Trump, diz Bessent

Morto “assina” documento em projeto financiado por emenda de Carlos Jordy

COP30: Mudança climática pode afetar calendário escolar no Brasil