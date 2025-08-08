Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Fórum discute fortalecimento da indústria farmacêutica e acesso ao SUS

O fortalecimento da indústria farmacêutica brasileira, a produção nacional de medicamentos de alta complexidade e a sustentabilidade...

Brasil Confidencial

Brasil Confidencial|Do R7

Brasil Confidencial

O fortalecimento da indústria farmacêutica brasileira, a produção nacional de medicamentos de alta complexidade e a sustentabilidade do SUS (Sistema Único de Saúde) foram temas centrais do Fórum Saúde, promovido nesta quarta-feira (6), em Brasília, pelo think tank Esfera Brasil e pelo laboratório farmacêutico EMS. O evento reuniu autoridades dos Três Poderes para discutir caminhos para ampliar o acesso à saúde e impulsionar a inovação no setor.

Para saber mais sobre as discussões e propostas apresentadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.