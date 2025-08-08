Fórum discute fortalecimento da indústria farmacêutica e acesso ao SUS
O fortalecimento da indústria farmacêutica brasileira, a produção nacional de medicamentos de alta complexidade e a sustentabilidade do SUS (Sistema Único de Saúde) foram temas centrais do Fórum Saúde, promovido nesta quarta-feira (6), em Brasília, pelo think tank Esfera Brasil e pelo laboratório farmacêutico EMS. O evento reuniu autoridades dos Três Poderes para discutir caminhos para ampliar o acesso à saúde e impulsionar a inovação no setor.
Para saber mais sobre as discussões e propostas apresentadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
