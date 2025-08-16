Logo R7.com
Frio vai dar trégua: Brasil entra em veranico com calor fora de época

Prepare o ventilador e a garrafinha d’água: o inverno brasileiro vai dar lugar a dias de sol escaldante e céu limpo. A partir de terça...

Brasil Confidencial|Do R7

Prepare o ventilador e a garrafinha d’água: o inverno brasileiro vai dar lugar a dias de sol escaldante e céu limpo. A partir de terça-feira (20), uma massa de ar seco e quente vai se instalar sobre boa parte do país, provocando o chamado veranico — um fenômeno típico do inverno, marcado por temperaturas elevadas e ausência de chuvas. E desta vez, ele vem com força: máximas de até 40 °C em algumas regiões e umidade do ar em níveis críticos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todas as informações sobre o veranico que está chegando!

