Líderes europeus pedem “pressão” sobre a Rússia e saúdam a Ucrânia

Em um movimento estratégico e unificado, líderes europeus divulgaram um texto, dias antes da aguardada reunião entre o presidente dos...

Brasil Confidencial|Do R7

Brasil Confidencial

Em um movimento estratégico e unificado, líderes europeus divulgaram um texto, dias antes da aguardada reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial para entender todos os detalhes dessa importante declaração.

