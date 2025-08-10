Líderes europeus pedem “pressão” sobre a Rússia e saúdam a Ucrânia Em um movimento estratégico e unificado, líderes europeus divulgaram um texto, dias antes da aguardada reunião entre o presidente dos... Brasil Confidencial|Do R7 10/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 10/08/2025 - 15h18 ) twitter

Brasil Confidencial

Em um movimento estratégico e unificado, líderes europeus divulgaram um texto, dias antes da aguardada reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial para entender todos os detalhes dessa importante declaração.

