Meteorologia prevê granizo e ventos de 100km/h no sul do país
O aprofundamento de um sistema de baixa pressão deve trazer instabilidade para a Região Sul nesta semana, em especial ao Rio Grande...
O aprofundamento de um sistema de baixa pressão deve trazer instabilidade para a Região Sul nesta semana, em especial ao Rio Grande do Sul. No litoral gaúcho os ventos podem chegar a 100km/h em alguns locais, alerta a Defesa Civil.
O aprofundamento de um sistema de baixa pressão deve trazer instabilidade para a Região Sul nesta semana, em especial ao Rio Grande do Sul. No litoral gaúcho os ventos podem chegar a 100km/h em alguns locais, alerta a Defesa Civil.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todas as previsões e alertas!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todas as previsões e alertas!
Leia Mais em Brasil Confidencial:
Leia Mais em Brasil Confidencial: