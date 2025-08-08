MPF investiga se o Santos está sendo favorecido pela União O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para apurar possíveis irregularidades na destinação do terreno da União onde... Brasil Confidencial|Do R7 07/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para apurar possíveis irregularidades na destinação do terreno da União onde atualmente funciona o centro de treinamento do Santos Futebol Clube, no litoral paulista. O denominado “CT Rei Pelé” está instalado em uma área que o governo federal acaba de disponibilizar para leilão. Declarações públicas de um representante do clube dão indícios de que o processo estaria direcionado para favorecer o Santos na licitação de venda do terreno, cujo edital ainda não foi lançado.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Fórum discute fortalecimento da indústria farmacêutica e acesso ao SUS

Embraer projeta fábrica na Índia e mira maior contrato da história

Aliança estratégica: Brasil e Índia podem liderar descarbonização global