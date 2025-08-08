MPF investiga se o Santos está sendo favorecido pela União
O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para apurar possíveis irregularidades na destinação do terreno da União onde...
O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para apurar possíveis irregularidades na destinação do terreno da União onde atualmente funciona o centro de treinamento do Santos Futebol Clube, no litoral paulista. O denominado “CT Rei Pelé” está instalado em uma área que o governo federal acaba de disponibilizar para leilão. Declarações públicas de um representante do clube dão indícios de que o processo estaria direcionado para favorecer o Santos na licitação de venda do terreno, cujo edital ainda não foi lançado.
