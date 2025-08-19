Países amazônicos defendem fundo para preservar florestas Impulsionados por Colômbia e Brasil, os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) devem assinar, na próxima sexta... Brasil Confidencial|Do R7 19/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

Impulsionados por Colômbia e Brasil, os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) devem assinar, na próxima sexta-feira (22), uma declaração conjunta de apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, da sigla em inglês), que será lançado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém, no fim do ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Defesa Civil alerta para ventos fortes e veranico em São Paulo

Trump telefona para Putin e organiza reunião “para paz histórica”

Governo Trump chama Moraes de “tóxico” e reage a decisão de Dino