Países amazônicos defendem fundo para preservar florestas
Impulsionados por Colômbia e Brasil, os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) devem assinar, na próxima sexta...
Impulsionados por Colômbia e Brasil, os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) devem assinar, na próxima sexta-feira (22), uma declaração conjunta de apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, da sigla em inglês), que será lançado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém, no fim do ano.
Impulsionados por Colômbia e Brasil, os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) devem assinar, na próxima sexta-feira (22), uma declaração conjunta de apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, da sigla em inglês), que será lançado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém, no fim do ano.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!
Leia Mais em Brasil Confidencial:
Leia Mais em Brasil Confidencial: