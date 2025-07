Para CGU, apagões em SP são culpa da Enel A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou um relatório de auditoria que responsabiliza a concessionária Enel por falhas no acionamento... Brasil Confidencial|Do R7 22/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h38 ) twitter

A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou um relatório de auditoria que responsabiliza a concessionária Enel por falhas no acionamento de seu plano de contingência durante os apagões que afetaram a região metropolitana de São Paulo em 2023 e 2024. O documento também aponta deficiências na regulamentação e fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que teriam dificultado a atuação do órgão diante das interrupções no fornecimento de energia.

Saiba mais sobre as conclusões da CGU e as implicações para a Enel e a Aneel consultando a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

