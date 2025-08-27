PGR analisará indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro
A suspeita seria de que eles podem estar coagindo autoridades brasileiras
A Procuradoria-Geral da República vai analisar o relatório da Polícia Federal que aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro como suspeitos de coagir autoridades brasileiras. O indiciamento pode levar à abertura de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal.
O indiciamento pode levar à abertura de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal.
