PGR analisará indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro

A suspeita seria de que eles podem estar coagindo autoridades brasileiras

Brasil Confidencial|Do R7

A Procuradoria-Geral da República vai analisar o relatório da Polícia Federal que aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro como suspeitos de coagir autoridades brasileiras. O indiciamento pode levar à abertura de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal.

