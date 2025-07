Tarifaço: Americanos vão pagar mais caro por suco de laranja, café, carne e frutas A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de estabelecer uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que... Brasil Confidencial|Do R7 21/07/2025 - 08h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 08h38 ) twitter

Brasil Confidencial

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de estabelecer uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos pode comprometer receitas do agronegócio brasileiro, provocar desequilíbrios de mercado e pressionar os valores pagos ao produtor. O alerta é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP).

Para entender melhor as implicações dessa medida e como ela afetará o mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

