Trabalhadores +60 anos cresce quase 70% desde 2012 no país
O número de brasileiros com mais de 60 anos de idade ocupados no mercado de trabalho deu um salto e cresceu quase 70% nos últimos 12...
O número de brasileiros com mais de 60 anos de idade ocupados no mercado de trabalho deu um salto e cresceu quase 70% nos últimos 12 anos. O avanço da chamada “geração prateada” na ativa é resultado do fato de as pessoas estarem vivendo mais. Também o aumento do custo de vida, especialmente nos grandes centros, obriga os 60+ a buscar outra fonte de renda, além da aposentadoria, para bancar as despesas.
Para entender melhor essa realidade e suas implicações
