Trabalhadores +60 anos cresce quase 70% desde 2012 no país O número de brasileiros com mais de 60 anos de idade ocupados no mercado de trabalho deu um salto e cresceu quase 70% nos últimos 12... Brasil Confidencial|Do R7 17/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h58 )

A decisão de seguir trabalhando a esta altura da vida está relacionada, principalmente, à necessidade financeira, embora essa não seja a única razão. (Reprodução: R7) Brasil Confidencial

O número de brasileiros com mais de 60 anos de idade ocupados no mercado de trabalho deu um salto e cresceu quase 70% nos últimos 12 anos. O avanço da chamada “geração prateada” na ativa é resultado do fato de as pessoas estarem vivendo mais. Também o aumento do custo de vida, especialmente nos grandes centros, obriga os 60+ a buscar outra fonte de renda, além da aposentadoria, para bancar as despesas.

Para entender melhor essa realidade e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

