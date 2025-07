Trump processa jornal em US$ 10 bi O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ingressou com uma ação judicial de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 55,8 bilhões) contra... Brasil Confidencial|Do R7 19/07/2025 - 11h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 11h57 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ingressou com uma ação judicial de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 55,8 bilhões) contra o Wall Street Journal e o empresário Rupert Murdoch, dono do jornal, após reportagem afirmar que o republicano enviou uma carta “sexualmente sugestiva” ao milionário Jeffrey Epstein, acusado de tráfico humano e abuso sexual de menores.

