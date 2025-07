Vespa amazônica é testada no combate a pragas de plantação de mandioca Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) estudam vespas parasitoides no interior do Amazonas. O objetivo é relacionar...

Brasil Confidencial|Do R7 31/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share