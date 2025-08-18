Zelensky: Ceder territórios não está em negociação
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está em Washington, rejeita a pressão do presidente americano Donald Trump para que...
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está em Washington, rejeita a pressão do presidente americano Donald Trump para que seu país ceda territórios à Rússia em troca do fim da guerra.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está em Washington, rejeita a pressão do presidente americano Donald Trump para que seu país ceda territórios à Rússia em troca do fim da guerra.
Para mais detalhes sobre a posição firme de Zelensky e as implicações dessa declaração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Leia Mais em Brasil Confidencial:
Leia Mais em Brasil Confidencial: