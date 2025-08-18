Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Zelensky: Ceder territórios não está em negociação

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está em Washington, rejeita a pressão do presidente americano Donald Trump para que...

Brasil Confidencial

Brasil Confidencial|Do R7

Brasil Confidencial

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está em Washington, rejeita a pressão do presidente americano Donald Trump para que seu país ceda territórios à Rússia em troca do fim da guerra.

Para mais detalhes sobre a posição firme de Zelensky e as implicações dessa declaração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.