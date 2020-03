'A Terra Vai Pegar Fogo' será lançado neste domingo em São Paulo Livro de Renato Cardoso alinha as profecias do Apocalipse com a Ciência e eventos da atualidade

Divulgação

Neste domingo (8) será lançado o livro A Terra Vai Pegar Fogo, com a presença do autor Renato Cardoso em uma sessão de autógrafos na Esplanada do Templo de Salomão, em São Paulo (SP).

Recentemente abordado pela novela Apocalipse da Record TV, o tema do livro mais enigmático da Bíblia retrata os episódios que marcarão o fim da humanidade. Epidemias e pandemias, aquecimento global, desastres climáticos, aumento do nível dos oceanos, ameaça nuclear — o livro analisa fatos da atualidade e conclusões científicas que mostram o acerto das profecias bíblicas.

“Comparado com os eventos profetizados no livro do Apocalipse, o coronavírus pode ser considerado insignificante”, disse o autor. “Um vírus invisível a olho nu é capaz de abalar o mercado financeiro dos principais países, cancelar voos, fechar escolas e fronteiras, entre outros transtornos — imagine o que acontecerá quando as profecias apocalípticas estiverem a todo vapor?”, alertou Renato.

O livro também é ilustrado com cenas da novela Apocalipse e dá acesso a palestras explicativas em vídeo. Em breve, a obra terá edições em inglês, espanhol e francês.

A Terra Vai Pegar Fogo está à venda nas melhores livrarias do país e também pode ser adquirido online pelo ArcaCenter.com.br.

Serviço

Agenda: Lançamento do livro A Terra Vai Pegar Fogo e sessão de autógrafos com Renato Cardoso

Data: 8/3/2020

Horário: Das 8h às 9h15 da manhã

Local: Esplanada do Templo de Salomão, Av. Celso Garcia, 605 – Brás, São Paulo

Sobre o autor

Renato Cardoso é o bispo responsável pela Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil. Também é escritor, articulista, palestrante internacional e conselheiro familiar e matrimonial; autor dos best-sellers Casamento Blindado e Namoro Blindado, ambos escritos em parceria com sua esposa, Cristiane Cardoso. O casal apresenta o programa The Love School – A Escola do Amor semanalmente na Record TV.

Idealizador do Projeto IntelliMen para homens, Renato mantém um blog em que escreve sobre relacionamentos e inteligência espiritual.