Ala militar do governo comanda negociações com o Centrão Aproximação com o bloco partidário tem o objetivo de isolar o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Negociações do Planalto com o Centrão são tocadas pala alaMilitar

Planalto teme corrupção entre indicados do Centrão Alexandre Otto/Flickr

As recentres negociações do Planalto com integrantes do Centrão, bloco informal de parlamentares composto por ao menos oito partidos, têm sido comandadas pela ala militar do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Fontes com conhecimento da estratégia de articulação apontam que o objetivo da aproximação com o grupo é isolar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Leia mais: Base de Bolsonaro, um quarto do Centrão é alvo da Justiça

Nos corredores do Planalto, no entanto, existe a preocupação a respeito de possíveis casos de corrupção entre os membros do Centrão. Há o temor de que seja perdida a narrativa de combate a corrupção, caso algum indicado cometa alguma irregularidade.

Entre os parlamentares do chamado Centrão, um em cada quatro deputados é investigado ou responde por crimes ou atos por improbidade administrativa com dano ao erário e enriquecimento ilícito.

Veja também: Bolsonaro diz que ninguém do Centrão pediu ministérios, estatais e bancos