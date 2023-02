Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, morre aos 83 anos Óbito ocorreu em São Paulo e foi confirmado pela família do político em uma rede social; Manaus decreta luto de cinco dias

A- A+

Amazonino Mendes foi senador, prefeito de Manaus e governador do Amazonas Reprodução/ Facebook

O ex-governador Amazonino Armando Mendes, que comandou o estado do Amazonas em três oportunidades (1987-1990, 1995-2003 e 2017-2019), morreu neste domingo (12) em São Paulo, aos 83 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanes.

A confirmação do óbito foi feita pela família do político em uma rede social. "Foi uma vida vitoriosa dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas", diz a nota. "Amazonino deixa um Legado incomparável, como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz", completa a publicação.

O prefeito de Manaus (AM), David Almeida, decretou luto oficial de cinco dias em homenagem ao ex-governador. Em nota, ele destaca que Amazonino "faz parte da história política e do povo do Amazonas" e deseja que o coração de amigos e familiares seja confortado.

Antes de se tornar governador do Estado do Amazonas, o político foi prefeito de Manaus entre 1983 e 1986 e de 1993 a 1994. Ele também ocupou uma cadeira no Senado como representante do estado de fevereiro de 1991 até dezembro de 1992.

A última vitória de Amazonino nas urnas aconteceu em 2014, quando reassumiu o posto de governador do Amazonas. Em 2018, quando tentava a reeleição foi derrotado, em segundo turno, por Wilson Lima.

Em 2020, ele tentou ocupar novamente a prefeitura de Manaus, mas também não conseguiu recuperar o cargo. No ano passado, Amazonino voltou a disputar a eleição para o governo do Amazonas, mas sequer avançou ao segundo turno.