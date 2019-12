Ano marcado por tragédias ressalta a importância do voluntariado Os voluntários dos 15 programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus dedicaram-se em ajudar vítimas e dar apoio às autoridades

Em meio a um ano marcado por enchentes, catástrofes, incêndios e tragédias em grandes proporções, é muito importante celebrar o Dia Internacional do Voluntário – comemorado em 5 de dezembro.

Voluntários da Força Jovem Universal alegram crianças em hospital Guilherme Branco/FJU

Presentes em quase todas as tragédias divulgadas pela imprensa em 2019, os voluntários dos 15 programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus dedicaram-se em ajudar às vítimas de tragédias e dar apoio às autoridades envolvidas nesses resgates, como bombeiros e agentes policiais.

Foi o aconteceu quando um prédio residencial desabou em Fortaleza (CE), no dia 15/10. Segundo a coordenadora da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cajazeiras, Zeneide de Abreu, a ajuda dos voluntários (doações de água e alimento) chegou em boa hora. "Nossa equipe estava trabalhando incansavelmente pela busca de sobreviventes. Quando eles chegaram, não tínhamos almoçado e estávamos com sede", afirmou a coordenadora.

Além de prestar apoio às vítimas de catástrofes, os voluntários dos programas sociais da Universal também ajudam pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, idosos, doentes em hospitais, jovens sem perspectiva de vida, dependentes de drogas, presos, caminhoneiros, policiais, menores em abrigo e mulheres exploradas sexualmente.

Durante todo o ano, eles distribuem alimentos prontos, doam cestas básicas, roupas, cobertores, colchões, brinquedos, eletrodomésticos, além de oferecerem serviços de saúde, de beleza, atendimento jurídico e psicológico. Entre 2018 e 2019, quase 100 mil novos voluntários se engajaram nessas ações, totalizando 400 mil pessoas em todos os projetos.

Segundo o Departamento de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Universal –UNIcom –, o número de beneficiados já ultrapassou o do ano passado (14 milhões). O balanço final será divulgado em janeiro de 2020.

Dia do Voluntário

O Dia do Voluntário foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1985. Os voluntários são pessoas que têm espírito cívico e interesse por ajudar a construir uma sociedade melhor, dedicando parte do seu tempo em trabalhos sociais sem receber qualquer tipo de remuneração por isso. Segundo a ONU, existem mais de 1 bilhão de voluntários no mundo. No Brasil, o número ultrapassa os 7 milhões.