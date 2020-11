Anvisa diz que não recebeu 'da forma certa' informação de suicídio De acordo com diretor-presidente, notícias que estão na imprensa não foram repassadas pelo Instituto Butantan, desenvolverdor do imunizante

Anvisa explica por que parou estudo da Coronavac Youtube / Divulgação

O diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) , Antônio Barra Torres, afirmou que não recebeu pelos canais adequados a informação de que o evento adverso que fez o órgão paralisar o estudo da Coronavac segunda-feira (9) trata-se de suicídio.

A informação foi divulgada pela imprensa nacional com base no laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Torres declarou que a Anvisa não é parceira de laboratório ou de desenvolvedor de qualquer vacina.

O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, explicou que reação adversa esperada no estudo de uma vacina de covid-19 é a morte por covid-19, mas não foi isso o que ocorreu, por isso foi considerado um caso grave.

Segundo ele, a agência recebeu no fim do dia de ontem, do Instituto Butantan, um laudo com todos os eventos do estudo, e um deles, sem muitos detalhes, fez a agência considerar, por unanimidade, que se configurava a falta de segurança necessária para o prosseguimento da pesquisa.

Mendes afirmou que em reunião nesta manhã a Anvisa decidiu que a decisão de parar a pesquisa foi mantida. "Só vamos liberar quando tivermos certeza, quando tivermos segurança técnica."

O Butantan, de acordo com Mendes, estava nessa reunião e "tinha outras informações" sobre o episódio, mas a conversa não "tratou de evidências".

Barra Torres acrescentou que a Anvisa não comentou e não comentará a tentativa de politização do desenvolvimento de vacinas. Ele foi perguntando sobre a comemoração que fez o presidente Jair Bolsonaro após a interrupção dos estudos do medicamento chinês.