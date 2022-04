Aplicação de estratégias de games vira aposta das empresas

A- A+

Engajar colaboradores, desenvolver habilidades, estimular vendas e aumentar a taxa de conversão de leads de forma lúdica tem sido a aposta de empresas, através da gamificação, aplicação de estratégias dos jogos nas atividades do dia a dia.

Felipe dos Santos e Teo Leme Divulgação

A gamificação é uma forma de ajudar e incentivar os profissionais nas empresas a desenvolver algumas habilidades, sejam na parte de aprendizagem, atitudes e ações na parte prática, explica Felipe dos Santos, CEO e fundador da plataforma Play2Sell, focada em gamificar treinamentos em vendas. Com intuito de tornar a jornada dos profissionais mais divertida e prazerosa, os usuários, chamados de jogadores, são movidos pelo desejo de conquista, seja ela física ou não.

Segundo Teo Leme, CEO da Yby Martech, a gamificação pode ser utilizada com diferentes profissionais, em diferentes mercados e plataformas para conseguir ações do público. “É uma grande ferramenta para conseguir mais dados, desde fazer com que meu público, meu usuário se cadastre ou até preencha todo o cadastro dele, até conseguir informações mais detalhadas da rotina de venda, da rotina de vida daquela pessoa”, destaca Teo.

Os executivos têm boas perspectivas de que o mercado brasileiro adote o modelo, “temos um futuro muito interessante da gamificação em que todos vão ganhar, principalmente o colaborador que vai ter um ambiente ainda mais interessante, divertido, saudável e de interação onde possa desempenhar todo o seu potencial, crescer como profissional e também ser reconhecido”, ressalta Felipe.

A forma de aplicar a estratégia pode ser tanto no mundo virtual, em uma grande plataforma, como no mundo real. “Às vezes a gente se surpreende com o poder de dar voz ao público e o fazer se sentir reconhecido, como contar porque é um dos melhores vendedores e teve o melhor desempenho. A pessoa se sente tão reconhecida só por ter feito essa pergunta, por ter exposto ela como funcionária do mês, isso é muito poderoso também, é uma forma de gamificar, colocar uma pessoa em cima no ranking ou falar que ela é uma vitoriosa”, completa Teo.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.