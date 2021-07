Após cirurgia de emergência, ministro Rogério Marinho tem alta

Brasil | Do R7

O ministro Rogério Marinho Joédson Alves/EFE - 25.08.2020

O Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teve alta neste sábado (17) após ser internado na sexta-feira (16) e passar por uma cirurgia. Ele passou mal quando chegava a Porto Seguro para uma temporada de férias com a família e seguiu para um hospital em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

Marinho passou por um procedimento de emergência para corrigir uma obstrução arterial. Durante a angioplastia, realizada na madrugada, foi colocado um stent.

O ministro afirmou na tarde deste sábado que espera voltar ao trabalho em uma semana. "Acabo de receber alta. Agradeço a todos pelas mensagens de apoio e orações. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser já estaremos de volta ao trabalho por um Brasil melhor."