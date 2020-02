Após defender greve, Damares diz que protesto de PMs é contra a lei

Ministra Damares defende direito de manifestação, mas diz que greve é ilegal Divulgação/ALMG/Flavia Bernardo

Após ter declarado julgar legítima a greve dos policiais militares no Ceará, que ocorre desde a terça-feira (18), a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves afirmou em seu perfil no Twitter que a paralisação não é permitida por lei.

Na segunda-feira (24), após participação em painel no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), Damares afirmou que a greve era um "direito". "Todo mundo tem direito à greve. As categorias têm direito à greve (...) O que eu percebi é que os policiais no Ceará estão no limite", afirmou na ocasião.

Defendendo motim? Eu? Quanta mentira.



Defendo o direito de ir e vir da população. O direito à segurança.



A não violência contra policiais.



E o direito de trabalhadores de reivindicar em melhores salários.



Frases soltas não resumem meus posicionamentos. pic.twitter.com/fci0gHGokx — Damares Alves (@DamaresAlves) February 24, 2020

Nesta terça-feira, 25, Damares fez uma publicação comentando manifestação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antonio de Oliveira Francisco sobre a greve dos PMs.

Ministro Jorge fez sensata manifestação.Concordo com ele. Apoio toda oportunidade que possam surgir dos estados reverem o fortalecimento de suas polícias, defendo o diálogo, mas a paralisação total das forças de segurança não é permitido por lei e coloca em risco a sociedade. pic.twitter.com/p1YK2m7Ay1 — Damares Alves (@DamaresAlves) February 25, 2020

"Ministro Jorge fez sensata manifestação. Concordo com ele. Apoio toda oportunidade que possam surgir dos estados reverem o fortalecimento de suas polícias, defendo o diálogo, mas a paralisação total das forças de segurança não é permitido por lei e coloca em risco a sociedade", escreveu.

