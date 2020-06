Após exame, Fabrício Queiroz chega ao presídio de Benfica

Veja a galeria completa Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) Sebastião Moreira/EFE - 18.06.2020

Após realizar o exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico-Legal), o ex-assessor Fabrício Queiroz chegou ao presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, por volta das 13h05 desta quinta-feira (18). As informações são da Record News.

Queiroz foi preso por volta das 6h30 desta quinta em Atibaia, no interior de São Paulo. O ex-assessor estava em um imóvel do advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef, onde ficou por cerca de um ano.

O ex-assessor teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, no âmbito de investigação que apura esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro durante gestão como deputado estadual do Rio de Janeiro.

A Operação Anjo, deflagrada no início da manhã desta quinta-feira, cumpre ainda outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça relacionadas ao inquérito. As medidas incluem busca e apreensão, afastamento da função pública, o comparecimento mensal em Juízo e a proibição de contato com testemunhas.

De acordo com o MPRJ, outros investigados são o servidor da Alerj Matheus Azeredo Coutinho; os ex-funcionários da casa legislativa Luiza Paes Souza e Alessandra Esteve Marins; e o advogado Luis Gustavo Botto Maia.

