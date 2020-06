Do R7

Fabrício Queiroz chega ao IML no Rio de Janeiro para corpo de delito Ex-assessor foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, e levado ao Rio em em helicóptero da Polícia Civil de SP

Queiroz foi preso nesta quinta-feira (18) Antonio Lacerda/EFE - 18.06.2020

O ex-assessor Fabrício Queiroz chegou ao IML (Instituto Médico-Legal) no Rio de Janeiro por volta das 12h45 desta quinta-feira (18).

Queiroz foi levado pelo helicóptero Pelicano da Polícia Civil paulista após o cumprimento de um mandado de prisão. Até o momento, ele não foi ouvido pela polícia, o que só deve acontecer na capital fluminense.

Em Atibaia, Queiroz foi preso por volta das 6h30 da manhã após o cumprimento de um mandado expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele estava em um imóvel ligado ao advogado do senador Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef. No local, a polícia realizou também apreensões, como documentos.

Queiroz é investigado por suposto esquema de "rachadinha", nome dado a uma manobra em que o funcionário devolve parte do salário ao parlamentar. Segundo o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), servidores da Alerj devolveriam parte dos vencimentos a Flávio na época em que ele era deputado estadual do Rio de Janeiro.