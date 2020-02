Após fala de Guedes, empresa quer levar doméstica à Disney

Empresa faz campanha para empregadas domésticas Reprodução

Uma empresa que auxilia empregadas domésticas nas relações trabalhistas com seus patrões anunciou nesta semana a campanha “Doméstica em Orlando”, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar que o dólar baixo propiciava que as domésticas fossem à Disney.

"Todo mundo indo pra Disneylândia. Empregada doméstica indo pra Disneylândia. Uma festa danada. Peraí. Vai passear ali em Foz de Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, cheio de praia bonita”, disse Guedes ao comentar como a baixa cotação do dólar frente ao real no passado favorecia o turismo, mas prejudicava as exportações e a indústria brasileira. A frase foi alvo de críticas de entidades e políticos.

A empresa Simplypag entendeu que era uma oportunidade para uma campanha envolvendo seu principal público-alvo. Segundo o CEO da empresa, Leo Cherman, o prêmio é um cartão com crédito de R$ 7 mil que, segundo ele, permitiria uma viagem com acompanhante em baixa temporada. O valor, porém, pode ser usado com outra finalidade, diz.

“Acreditamos que é uma categoria que precisa ser valorizada e ter a sua dignidade sempre em vista”, afirma Cherman.

Em um dos anúncios, a empresa diz: "Dólar a R$ 1,80 ou R$ 4,35? A Simplypag te leva de graça para Disney mesmo assim".

As inscrições podem ser feitas no site da empresa até o dia 31 de março. O sorteio será no dia 23 de abril. Podem participar pessoas contratadas com carteira assinada e que tenham trabalho nessa condição pelos últimos 12 meses. A categoria de empregados domésticos inclui também acompanhante de idosos, assistente pessoas, babá, caseiro, cozinheira, faxineira, jardineiro, mordomo e vigia.

Startup

A Simplypag é uma startup fundada em 2019 e que auxilia empregados domésticos nas questões burocráticas envolvendo a contratação, como a gestão do e-social.