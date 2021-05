Audiências públicas debatem violência e abuso contra as crianças Eventos online e gratuitos acontecem esta semana para marcar o Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Deputado Roberto Alves participa da audiência: 'Conscientizar é fundamental' Douglas Gomes / Republicanos

A Fundação Republicana Brasileira (FRB) e o deputado federal Roberto Alves (Republicanos-SP) realizam nesta semana uma série de audiências públicas online sobre o tema do Maio Laranja: o combate à violência e ao abuso infanto-juvenil. A iniciativa faz parte da programação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, nesta terça-feira (18).

As audiências terão uma abordagem diferente em cada dia da semana. Nesta terça (18), o tema será Abusos Sexuais e o Abandono Afetivo. Na quarta (19), Perigo em casa: Reféns da Violência. Psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares e representantes da Justiça e do governo vão participar dos debates. Para conferir a programação completa, basta acessar a página do deputado Roberto Alves na internet .

Presidente da Frente Parlamentar Contra o Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescente na Câmara, Alves diz que, durante a pandemia, com as crianças passando mais tempo em casa, o número de casos de violência doméstica aumentou muito em todo o país. "Pesquisas apontam que a grande maioria dos agressores faz parte do convívio próximo da vítima", afirma.

Em contrapartida, explica o parlamentar, o número de denúncias caiu, já que muitas vezes eram os professores e educadores que acionavam a polícia ou o Conselho Tutelar ao notar sinais de violência. "Agora, mais do que nunca, é fundamental conscientizar as pessoas para que saibam identificar e denunciar qualquer situação suspeita.”

Gibi Robertinho e Sua Turma vai lançar em breve sua 3ª edição Reprodução

A proteção de crianças e adolescentes é a bandeira de Alves no trabalho parlamentar. Um de seus projetos mais conhecidos é o gibi Robertinho e Sua Turma, em que aborda a violência infantil de maneira clara e didática. No final deste mês, será lançada a terceira edição da publicação, que vai tratar sobre abuso e exploração sexual infantil no esporte. O conteúdo pode ser baixado gratuitamente pelo site do deputado .

Quem quiser acompanhar as audiências pode se inscrever pelo link (para obter o certificado de participação) ou então acessar o canal da FRB no YouTube , que fará as transmissões todos os dias desta semana, sempre a partir das 14h. A participação é gratuita.

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), líder do partido na Câmara, disse que é muito importante que a sociedade participe dessa discussão. Segundo ele, não se pode ficar omisso diante do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, um crime cruel e silencioso. "É necessário conhecer e divulgar os canais de denúncias, como o Disque 100, que é um meio de comunicação da sociedade com o poder público. Precisamos estar conscientes e sempre alertas", afirmou.