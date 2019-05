Avianca cancela 406 voos entre segunda e terça-feira em todo o país

Avianca cancela centenas de voos no fim de semana Cesar Borges/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 10.4.2019

A companhia aérea Avianca informou que 406 voos estão cancelados entre esta segunda-feira (13) e terça-feira (14). A Avianca também cancelou 422 voos neste sábado (11) e domingo (12), em todo o país, de acordo com o site da empresa.

Em recuperação judicial, a companhia tem cancelado sistematicamente a maioria de suas decolagens desde o meados de abril.

Neste fim de semana, o aeroporto mais afetado foi Guarulhos (SP) com 119 chegadas e 119 partidas canceladas, seguido por Brasília e Salvador (BA).

A lista de terminais com voos cancelados, no entanto, inclui Aracaju (SE), Belém (PA), Campo Grande (MS), Chapecó (SC), Confins (MG), Congonhas (SP), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), Galeão (RJ), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Navegantes (SC), Petrolina (PE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Santos Dumont (RJ) e Vitória (ES).

