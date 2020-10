Do R7

Barroso quer liberar investigação contra senador com grana na cueca Ministro que determinou o afastamento de Chico Rodrigues (DEM-RR) disse não poder revelar se outras autoridades são alvo da investigação Barroso quer liberar investigação contra senador com grana na cueca

Barroso autorizou busca e apreensão contra Rodrigues Rosinei Coutinho/SCO/STF - 22.09.2020

Após determinar o afastamento do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado com R$ 30 mil na cueca ao ser alvo de uma operação da PF (Polícia Federal), o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta quinta-feira (15) que pretende quebrar o sigilo das investigações em breve.

"Eu pretendo liberar em breve, não gosto de manter sob sigilo, só o tempo necessário e inevitável, o que decretei que ficasse lacrado foram os vídeos que não contribuem para as investigações em si, as pessoas eventualmente podem merecer ser punidas mas não humilhadas publicamente", disse em coletiva sobre os preparativos para as eleições.

O ministro, que autorizou a ação de busca e apreensão, disse que não pode revelar se há outras autoridades incluídas na investigação que apura desvios de recursos públicos destinados em emendas parlamentares para o combate à pandemia do novo coronavírus.

Ao todo, os valores descobertos na casa de Rodrigues chegariam a R$ 100 mil. Horas após a operação, o parlamentar foi retirado da vice-liderança do governo no Senado.