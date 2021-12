‘Beleza não tem idade’ resgata autoestima de 34,5 mil idosos

A- A+

Senhoras participam de atividade do "Beleza não tem idade" Divulgação

Com o objetivo de combater a baixa autoestima e promover a valorização dos idosos, neste final de semana (18 e 19/12) será realizado, em todo o Brasil, o evento “Beleza não tem idade”. Promovido pelo programa social Calebe, a iniciativa contará com serviços gratuitos nas áreas da beleza, saúde e jurídico, e tem a estimativa de alcançar 34,5 mil beneficiados.

Rosangela Nascimento, 67 anos, sofreu um AVC que paralisou todo o lado direito do corpo e, em decorrência disso, foi acometida por um grave quadro de depressão. “Não tinha alegria e nem vontade de viver. Sentia-me feia, magra demais, não tinha vontade nenhuma de me arrumar. E achava que já não tinha mais idade para isso.”

Rosângela recebeu a visita dos voluntários do Calebe, que a convidaram para se envolver com as atividades do grupo. Com isso, começou a participar ativamente da fisioterapia, massoterapia, palestras educativas, além de eventos com a proposta de cuidar da beleza e aumentar a autoestima.

“Tudo isso fez com que eu me reavaliasse e percebesse o quanto eu podia melhorar, não só na aparência, mas, principalmente, a minha autoconfiança. Hoje sou muito segura de mim, estou feliz comigo mesma”, comemora.

No evento “Beleza não tem idade”, profissionais como cabelereiros, manicures, esteticistas, maquiadores, designers de sobrancelhas, massoterapeutas e educadores físicos estarão prestando serviços voluntariamente.

O "Beleza não tem idade" tem a participação de vários profissionais, como barbeiros, por exemplo Divulgação

Respeitando todos os protocolos de segurança no combate à covid-19, os idosos poderão também aferir a pressão, receber atendimento jurídico e participar de palestras voltadas a cuidados com a pele, higiene e alimentação.

Dentre os mais de 4 mil profissionais envolvidos, está a cabelereira Isabel Fontes, de 48 anos. Para ela, é um privilégio participar de um evento assim. “É notória a transformação. O brilho nos olhos denota toda alegria e autoconfiança que um simples cuidado com a aparência pode influenciar no interior de alguém.”

Obesidade entre os idosos

Segundo estudo produzido no mestrado em Nutrição e Saúde, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os índices de obesidade e sobrepeso entre os idosos cresceram entre 2006 e 2019.

Muitos idosos chegam até o Calebe com problemas de baixa autoestima, fragilidades por perdas e traumas. “Muitos não veem que chegar à terceira idade significa experiência e maturidade ao longo da vida. Acreditam que o tempo de cuidar de si fisicamente já passou”, relata Valter Pereira, responsável pelo programa social no Brasil.

A nutricionista Thaise Barros Ferreira, 41 anos, explica que a baixa autoestima na terceira idade desencadeia alterações físicas e psicológica. Problemas como anorexia, complicações gástricas e intestinais, assim como depressão, insegurança e fobia podem ser desencadeados, por isso, a vigilância nesse aspecto precisa ser maior.

Para evitar sedentarismo e morbidade, a nutricionista orienta:

- Acordar, tomar banho, trocar de roupa e tomar um café da manhã saudável;

- Estipular um tempo específico a cada meia hora para levantar e andar pela casa;

- Realizar outras atividades, acompanhar exercícios em vídeos no YouTube – de acordo com a faixa etária do idoso e suas limitações;

- Consumir alimentos leves e sempre tomar água.

Agenda do evento “Beleza não tem idade”:

• Acre

Data: 18/12

Horário: 08:00

Local: Rua Coronel Alexandrino, 535 - Bosque, Rio Branco/ AC.

• Alagoas

Data: 19/12

Horário: 14:00

Local: Avenida Comendador Gustavo de Paiva, 3076 - Mangabeira.

• Amapá

Data: 18/12

Horário: 08:00

Local: Avenida Presidente Vargas 59 - Macapá (Centro).

• Amazonas

Data: 18/12

Horário: 09:00

Local: Av. Brasil, 1590 - Compensa 1, Manaus-AM.

• Ceará

Data: 18/12

Horário: 09:00

Local: Av. Tristão Gonçalves, 613 - Centro. Fortaleza - CE.

• Distrito Federal

Data: 18/12

Horário: 09:00

Local: EQS 212/213 Sul área especial - Asa Sul

• Espírito Santo

Data: 19/12

Horário: 14:00

Local: Av. Nossa Senhora do Penha, 2575 - Santa Luíza, Vitória.

• Goiás

Data: 19/12

Horário: 15:00

Local: Av. Goiás, 1449 - Setor Central.

• Mato Grosso

Data 19/12

Horário: 13:00

Local: Av. Tenente Coronel Duarte, 1798 - Centro, Cuiabá/MT.

• Mato Grosso do Sul

Data: 19/12

Horário: 17:30

Local: Catedral – Av. Mato Grosso, 921 - Centro.

• Maranhão

Data: 18/12

Horário: 08:00

Local: Avenida Newton Bello S/N Monte Castelo) Escola Centro de ensino Barbosa de Codois.

• Pará

Data: 18/12

Horário: 09:00

Local: Catedral - (BR 316).

• Paraíba

Data: 19/12

Horário: 15:00

Local: Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2000.

• Paraná

Data: 19/12

Horário: 15:00

Local: Avenida JK, 1.659 - Foz do Iguaçu, Paraná.

• Pernambuco

Data: 19/12

Horário: 14:00

Local: Av. Cruz Cabugá, 141 - Santo Amaro, Recife/PE.

• Piauí

Data: 18/12

Horário: 09:00

Local: Av. João XXIII 770 – Teresina, Piauí.

• Rio Grande do Norte

Data: 19/12

Horário: 14:00

Local: Rua Coronel Auris Coelho, 66 - Lagoa Nova, Natal/RN.

• Rio Grande do Sul

Data: 18/12

Horário: 14:00

Local: Avenida Comendador Manoel Pereira, 190.

• Rio de Janeiro

Data: 18/12 e 19/12

Horário: 15:00

Local: Av. Dom Helder Câmara, 4242 - Del Castilho, na Nave Auxiliar.

• Rio de Janeiro – Campos dos Goytacazes

Data: 19/12

Horário: 13:00

Local: Av. Alberto torres, 164 – Centro.

• Rondônia

Data: 19/12

Horário: 14:00

Local: Rua Joaquim Nabuco, 2245 - Centro de Porto Velho.

• Roraima

Data: 18/12

Horário: 08:00

Local: Av. Sebastião Diniz, 1201- Centro.

• Santa Catarina

Data: 18/12

Horário: 15:00

Local: Av. Mauro Ramos, 1310 - Centro Florianópolis.

• São Paulo

Data: 19/12

Horário: 16:00

Local: R. Dr. Carlos Botelho, 423 - Brás, São Paulo - SP.

• Sergipe

Data: 18/12

Horário: 09:00

Local: Av. Adélia Franco, 2464 - Aracaju

• Tocantins

Data: 19/12

Horário: 15:00

Local: Av. NS 01, quadra 101 Norte, lote 5 (atrás da estação Apinajé).