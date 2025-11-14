Bolsa Família garante autonomia financeira para milhares de famílias brasileiras Programa atende quase 50 milhões de pessoas, ajudando 19 milhões de famílias no Brasil a sair da pobreza

Bolsa Familia MDS Lyon Santos/ MDS

O Bolsa Família promove autonomia para milhões de brasileiros. O programa permite que famílias projetem um futuro e melhorem de vida, com comida de verdade na mesa, criança na escola e vacinada e oportunidade para ir mais longe.

Para saber se você tem direito ou precisa de orientação, acesse gov.br/mds ou procure um CRAS da sua cidade.

*Essa matéria é patrocinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).