Bolsa Família garante direitos e autonomia para o povo brasileiro O benefício é elogiado mundialmente por garantir uma vida mais digna para pessoas em situação de vulnerabilidade social

O Bolsa Família é um programa social do Governo do Brasil reconhecido mundialmente. É um exemplo de transformação social e inclusão que gera autonomia financeira para as famílias e possibilita a oportunidade de uma vida melhor. É política pública que garante direitos e caminha do lado do povo brasileiro, como o governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Mais de 1 milhão de famílias já saíram do programa porque aumentaram a renda e hoje têm esperança no futuro.

