Bolsa Família garante direitos e caminha ao lado do povo brasileiro Programa social é reconhecido mundialmente e faz parte da política pública do governo do Brasil

Divulgação/MDS

O Bolsa Família é um programa social do governo do Brasil reconhecido mundialmente. É transformação social na prática e inclusão que vira oportunidade e autonomia. É política pública que garante direitos e caminha do lado do povo brasileiro, como o governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Mais de 1 milhão de famílias já saíram do programa porque aumentaram a renda e hoje têm esperança no futuro.

Clique aqui e saiba mais .

*Essa matéria é patrocinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).