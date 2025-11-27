Bolsa Família permite que beneficiários que consigam emprego mantenham parte do benefício por até 1 ano Em julho, quase 1 milhão de famílias deixaram o programa por aumentarem a renda, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)

MDS Lyon Santos/ MDS

O Bolsa Família atende quase 50 milhões de pessoas, ajudando 19 milhões de famílias no Brasil a sair da pobreza. Em julho deste ano, quase um milhão de famílias deixaram o programa ao melhorar sua renda. A regra de proteção permite que beneficiários que conseguem emprego mantenham parte do benefício por até 12 meses.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) destaca que a maioria das novas vagas de emprego foram preenchidas por pessoas do CadÚnico, mostrando o sucesso do programa em promover autonomia aos beneficiários.

