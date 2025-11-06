Logo R7.com
Bolsa Família: programa social é reconhecido mundialmente

Política pública do governo do Brasil garante direitos e caminha do lado do povo brasileiro

Brasil|R7 Conteúdo e Marca

Divulgação/MDS

O Bolsa Família é um programa social do governo do Brasil reconhecido mundialmente. É transformação social na prática e inclusão que vira oportunidade e autonomia. É política pública que garante direitos e caminha do lado do povo brasileiro, como o governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Clique aqui e saiba mais.

*Essa matéria é patrocinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

